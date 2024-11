Pyynikin Brewing Oy lõpetab tegevuse, kuid selle Haljala õlletehas jätkab iseseisvana

Juhani Tamminen lausus, et tal endal veel hing väriseb suure tehingu tõttu. "See on meilt ja minult väga julge samm tundmatusse," rääkis ta. "Ma kuulun ka suure kontserni juhatusse ja ei olnud kerge nende ees seista ning teada anda, et me soovime edaspidi Haljalas iseseisvatena jätkata. Ostsime välja kinnisvara ja tehase sisseseade, lisaks saame Taani Harboelt tagasi Pulsi kaubamärgi, mis varem kuulus teatavasti Haljala õlletehasele. Seda viimast küll klausliga, et Harboe jääb Pulsi esindajaks ja omanikuks Taanis."