Siseministeerium ei toeta riigikogulaste põhiseaduse muutmise algatust

Siseministeerium leiab, et põhiseaduse kohaselt peab kohalike valimiste puhul hääletamisõigus olema selge ja ühemõtteliselt arusaadav kõigile. Samuti jääb siseministeeriumile arusaamatuks, mille kohaselt eeldatakse vastastikust valimisõigust lubava välislepingu sõlmimist ja kuidas vastastikune valimisõigus on aktsepteeritav meede riigi julgeoleku tagamiseks.

«Juhime tähelepanu, et põhiseaduse kohaselt on kohalikel valimistel seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maaalal püsivalt elavad inimesed, kes on vähemalt kuueteistkümneaastased. Eelnõus toodud sõnastuses puudub viide seaduses ettenähtud tingimustele, kuid muudatuse põhjust ei ole seletuskirjas selgitatud,» lisas siseminister Lauri Läänemets.