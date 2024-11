Tantsuklubis leiavad jalad ise sobivad sammud üles

Urmas Lennuk kinnitas, et tantsitavad tantsud on jõukohased kõigile. «Kui kõiki samme ei oska, siis saab need selgeks kohapeal,» julgustas ta. «Rahvatantsud on meil juba iseenesest jalgades. Ja kui polka nõuabki natuke rohkem võhma, siis on labajalavalss ja teised hästi lihtsad tantsud, mille saab kõrvalt vaadates kümne sekundiga selgeks,» rääkis ta. «Põhisamm on ju paljudel koolipõlvest selge ja selle meeldetuletamine on lahe. Ega eesti rahvas ole asjata tantsupeorahvas,» lausus tantsumees. «Meie identiteet peegeldub selles tantsus. Liigutused, mis on rahvatantsuks kujunenud, tulevad inimese seest. Need ongi kujunenud sellest, kuidas keha saab liikuda. Rahvatantsu võlu ongi selles, et ta on keha järgi kujunenud, on loogiline, sest keha ise ütleb ette.»