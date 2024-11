Juhtkiri: petised ei väsi

Samas tuleb tunnistada, et petised käivad ajaga kaasas ning leiavad järjest kavalamaid nippe, mida kasutada. Ei pea olema üldse puruloll ega naiivne, et lõksu langeda. Kuna väga tihti saab lugeda, kuidas üks või teine on taas tuhandetest või lausa kümnetest tuhandetest ilma jäänud, jätkavad pätid hõlptulu lootes petukõnedega. Küll kuskilt ikka midagi kukub.

Mingis mõttes on petised juba võitnud ning Eesti pankadest, politseist ja muudest ametiasutustest teerulliga üle sõitnud. Jäme ots on nende käes: kui kodanik saab riigiametist või pangast teate, ei ole lugu nii, et äkki on tegu pettusega, vastupidi – väga suure tõenäosusega ongi tegu petukirja või -kõnega, ehkki jääb ka tagasihoidlik võimalus, et seekord on teade aus. Pole just meeldiv tõde, aga seda tunnistades on võimalus ohvriks langeda väiksem.