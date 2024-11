Kommentaar: usundiõpetus aitab noortel maailma mõtestada ja sihte seada

Uut maailma on vaja juba koolipõlves tundma õppida, teisiti ei saa elus hakkama. Nõnda on kooliharidusse lisatud digitehnoloogiaõpet, teisalt on tasakaaluks vaja juurde liikumistunde, sest muidu võivad noored inimesed kõiksugu ekraanide taga päris kiiva kasvada. Ja jätame suurema (mõtte)töö tehisaru teha – see pole ju ilus väljavaade?