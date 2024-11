Tee head – elad kauem. Kas heateod tulevad meil lihtsalt?

Aga nad on kinnitanud ka seda, et hea tegu vähendab selle tegija stressitaset ning suurendab õnnetunnet. Muuseas võib ülev tunne kesta koguni tund pärast tegu ennast. Veelgi tähtsam on teada, et rohked uuringud on kinnitanud seost heade tegude küllase elu ja eluea pikenemise vahel: stressihormoonide tase väheneb, langeb südame löögisagedus ja vererõhk ning tõuseb immuunsust tugevdavate antikehade hulk.