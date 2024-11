Aasta 1925 oli eelkõige kultuuriaasta

Sel aastal avati Rakveres skulptor Amandus Adamsoni valmistatud vabadussõja monument. Uksed tegi lahti Jaan Poska nimeline Rakvere linna avalik raamatukogu. Rakvere kütiselts kinnitas oma kodukorra, kus paljude jahti puudutavate punktide seas on ka järgmised. «Seltsimajasse ilmudes peab iga liige korralikult riides olema. Seltsi ruumides viibimisel peab iga liige end viisakalt ülaspidama; ei tohi ennast mõistuseta purju juua, viisakusevastaseid laulusid laulda, roppusõnu tarvitada ega üleüldist viisakat korda rikkuda.»

Tallinna konservatooriumis lõpetas esimene lend, kümme noort muusikut. Paljud allikad viitavad, et just aastat 1925 võib lugeda eesti pop- ja džässmuusika algusaastaks, sest rahvast asus hullutama Eesti esimene kutseline džässorkester The Murphy Band.