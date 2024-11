Lääne-Virumaal on tänavu toimunud juba 665 liiklusõnnetust

Lääne-Virumaal on enim liiklusõnnetusi juhtunud Rakvere linnas (295), Tapa linnas (57), Tõrremäe külas (28) ja Kadrina alevikus (24). Valdade vaates on kõige vähem liiklusõnnetusi juhtunud Väike-Maarja vallas (34) ja Vinni vallas (37).

"Kuigi parkla tundub pealtnäha ohutu ja lihtne koht liiklemiseks ning kiirused on seal väikesed, on tegelikult siiski tegemist üsna keerulise liiklussituatsiooniga, sest manööverdamised tuleb teha üsna kitsastes oludes ning samaaegselt peab juht nägema 360 kraadi enda ümber," kommenteeris Salva Kindlustuse Virumaa regiooni juht Tarmo Tiits.

Ristmikel on kokkupõrgete peamiseks põhjuseks Tiitsu sõnul tähelepanematus. "Näiteks "anna teed" märgi juures vaatad esmalt vasakule, et veenduda, kas kedagi ei tule, siis paremale, kuid enam vasakule tagasi ei vaata ja ohutuses lõpuni ei veendu. Parema käe reegliga ristmikel sõidetakse tihti nii suure kiirusega, et paremalt ilmuv sõiduk jääb märkamatuks ja õigeaegselt peatuda pole enam võimalik. Seda juhtub sageli just väiksematel tänavatel," kommenteeris Tiits.