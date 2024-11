Mure hundirünnakute pärast sundis põllumehi peaministri poole pöörduma

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) saatis 12. novembril pöördumise peaminister Kristen Michalile. Seal kurdeti huntide suure arvukuse üle Eesti metsades, mis paneb nad toitu otsima inimeste juurest. Pöördumises väideti, et kiskjarünnakud kari- ja koduloomadele on sagenenud sedavõrd, et inimohvri lisandumine on üksnes aja küsimus.