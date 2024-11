Mitu riigikorda üle elanud ja nime vahetanud Virumaa Teataja ilmus ka pöördelistel aegadel

Tuletagem meelde, et Nõukogude Liit oli selleks ajaks Eestis juba riigipöörde korraldanud ja võimul olid bolševikud, ent kuni mainitud kuupäevani oli Wirumaa Teataja, just selline kirjapilt oli lehe nimel, väljaandjaks OÜ Wirumaa ja vastutavaks peatoimetajaks E. Lessel.

Punase Wirumaa lühike elulugu

Järgmisel lehepäeval, 11. oktoobril, leidsid lehelugejad oma postkastist aga täiesti uue nimega väljaande – Punane Wirumaa. Selle päis oli pisut sarnane Wirumaa Teataja omaga, kuid õige pea muutus seegi. Nüüd oli tegemist juba Eestimaa kommunistliku (enamlaste) partei Virumaa komitee ja ametühingute häälekandjaga ja see pakkus end välja kui täiesti uut asja – lehe päises on kirjas, et tegemist on esimese aastakäigu esimese numbriga. Esimeses artiklis anti teada, et ilmuma hakkas täiesti uus ajaleht ja «Punase Wirumaa talitus» ehk siis toimetus informeeris, et kõik Wirumaa Teataja tellijad hakkavad nüüd saama Punast Wirumaad.