Konteinerite kasutamiseks on jäätmemaja seintes luugid, mille kaudu on võimalik jäätmeid konteinerisse panna. Pakendid peavad olema nii puhtad, et need ei määriks ega tekitaks ebameeldivat lõhna. Jäätmemaja kõrvale on jäätmete mahapanek keelatud.