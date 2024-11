GALERII Aru-Lõuna karjääris algas neljapäeval tööstuslike fosforiidiproovide võtmine

Inseneribüroo Steiger oli sellel sügisel Aru-Lõuna karjääris juba teinud kuus väiksemat puurauku läbimõõduga kümme sentimeetrit. Selliste aukude kaudu saadava materjali kogus on teatud katseteks aga liiga väike. Tööstuslike fosforiidiproovide saamiseks võttis Steiger alltöövõtjaks Kelleri, kellel on tehnika, et puurida 1,2-meetrise läbimõõduga auke.