Vaade: mure fosforiidi pärast

Praegu Moskva survet fosforiidikaevanduse rajamiseks ei ole. See lõppes juba laulva revolutsiooni aegadel. Survet põhjustab pigem riigieelarve krooniline puudujääk, mis eelmisel aastal jõudis rekordilise 1,7 miljardi euroni. Eelarveaugu lappimine üha uute laenude ja maksudega tekitab rahva pahameelt. Seetõttu on hakatud rääkima võimalusest, et lisaraha võib saada ka fosforiidi kaevandamise õiguse müügi eest mõnele välisfirmale.

Ei olegi siis ime, et kohalikud inimesed on mures. Nagu see ikka kaevanduste puhul kipub olema, saavad kõige rohkem kasu need, kes on kaugel. Kohalikele jääb rikutud loodus. Tõsi, omavalitsused, kus kaevandused asuvad, saavad ka kaevandustasu, millega näiteks oma koole ja lasteaedu remontida, kultuuriobjekte, isegi spaasid rajada. See omakorda tekitab sõltuvuse, mida Juhan Aarel oli kombeks nimetada fosforiidilõksuks.