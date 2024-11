Uku Presmann: «Jagatud kogemused, nii toimetulekust kui valust, on suured õpetajad ja elujõu allikad»

See, et Virumaa ning Lahemaa rahvuspargi ja Harjumaa piiriala on sattunud tema tööpiirkonnaks, on puhas juhus. Küll aga ei ole juhuslik, et Uku Presmann lõpuks leinatööga tegelema hakkas. Kuna mul on rõõm teda ka enda üheks õppejõuks kutsuda, sinatame oma vestluses.