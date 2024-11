MTÜ Eesti Suurkiskjad taotluse põhjal on kohus ajutiselt peatanud hundijahi. Samas on selgunud, et kõnealuse MTÜ eestvedaja ning praegu huntide eest seisev Eleri Lopp on varem tegelenud jahiturismi korraldamisega ja vahendanud oma firma OÜ Estonian Nature kaudu Eestisse jahimehi välismaalt.