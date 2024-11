Ida prefekt: tunnistan, et uhkustan tihti meie saavutustega PPA juhtkonna või partnerite ees

Ida prefektuur tähistas neljapäeval Jõhvi põhikoolis oma organisatsiooni sünnipäeva. Ida prefekt Tarvo Kruup Täpsustas, et kuna tegemist on suure ühendasutusega, siis saavad nad ka mitu korda sünnipäeva pidada: äsja oli see Eesti politseil, hiljuti piirivalvel ja peagi saabub Eesti kodakondsuse sünnipäev. Neljapäevase austamisõhtuga tähistati kogu organisatsiooni tähtpäeva ning ühtlasi peeti medalite, aukirjade ja meenetega meeles tublimatest tublimaid.

"Ida prefektuuri inimesed on väga tublid," kinnitas Tarvo Kruup. "Siseministeerium ootab PPA-lt näitajaid, peadirektor ootab näitajaid. Tabelites on vastavad read, kus igaühel kirjas mõni näitaja. Me teeme nende täitmisel nii mõneski valdkonnas silmad teistele ette. Aga see ei tulene mitte prefekti heast tööst, vaid meil on tõesti tublid patrullpolitseinikud, uurijad, piirivalvurid, kodakondsusametnikud," rääkis ta Virumaa Teatajale.