Haljala vallavalitsus liitus kolmanda omavalitsusena mitmekesisuse kokkuleppega

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui ka klientide seas.

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on vallavalitsuse jaoks personalitöö strateegiline korraldus väga oluline. "Oleme meeskonnaga sõnastanud oma personalipoliitika peamise põhimõtte, milleks on, et hoitud töötaja võrdub hoitud vallaelanik," ütles vallavanem.