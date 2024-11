Viru Sõna viskas «kõigi maade proletaarlased» minema esimesena

Jüri Peinar, pöördelistel aegadel Virumaa Teataja (ja tol hetkel Viru Sõna) peatoimetajaks olnud mees, mäletab «proletaarlaste» kadumise asjaolusid detailselt, aga täpseid kuupäevasid ei tea enam temagi. Igal juhul on 1989. aasta 7. jaanuari Viru Sõna päises kõnealune hüüdlause veel olemas, 14. jaanuari lehes aga mitte. Kaks lehenumbrit on aga meie kaustast puudu ja küllap toimuski hüüdlause eemaldamine just nendest ühe ilmumise eel.