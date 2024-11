Kolumn: jälle need sandid

Mardilaupäeval olen sageli mujal, nii et ei oska öelda, kas minu naabrid seda päeva üldse tähistavadki. Eks siis kadripäeva paiku vaatab mõne kompveki kapinurka. Kas mul jagub kannatust kadrisantidelt ka rohkemat nõuda kui ainult nende kohalolu, ma väga kindel pole. Äkki hakkavad veel mõistatusi küsima ja ma küll ei elaks seda üle, kui suvaline laps tänavalt minust kavalamaks osutub. Palju räägitakse, et kohalikud traditsioonid hääbuvad ja halloween võtab need üle, kuid paljudel meist on üldse enam huvi santidega ka kaasa mängida?