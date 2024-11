Rakvere teater – 85 Rakvere teatri tõeline lugu. Teater ja raha

Rahaga on Rakvere teatris alati kitsas olnud. Eks see on sellepärast, et esimeseks teatri kunstiliseks juhiks palgati Kaarel Ird. Tema võttis siit küll teatrijuhi avansina 250 krooni välja, aga tööle läks hoopis Vanemuisesse. See Irdi avansiraha laiutab teatri eelarves siiamaani nagu must auk.