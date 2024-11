Laureaadid on selgunud: ettevõtlusgaala oleks pidanud olema viimane pidu Tsentrumis

"Kahtlemata see on tunnustus kogu kollektiivile," tõdes peaauhinna teeninud Bauroc AS omanik Ivar Paplavskis ning lisas, et Bauroc peab ennast kohalikuks ettevõtteks, kuna on siin sündinud. Ka praktiliselt kogu toorained on samuti Lääne-Virumaalt pärit.