Müüriku küla koduses ateljees valmivad käsitööna fitnessisportlaste lavarõivad

Vanaema kõrval lapsena õmblusmasinatega koos üles kasvanud Katrin Pikki hakkas lavariideid valmistama poolteist aastat tagasi juhuslikult. Nimelt sattus ta möödunud suvel ühte seltskonda naisega, kes valmistus parasjagu bikiinifitnessi võistluseks. Nad said jutule ja Katrin lubas talle lavariided õmmelda. Õmblusettevõtte KP Fashion & Design OÜ omanik hakkas kodus lugema, millised võistlusel kantavad bikiinid olema peavad, ja sai aru, et tegemist ei ole üldsegi lihtsa ülesandega. Õmbleja varus juba vajalikud materjalid ja tegi proovitöö, kuid selgus, et sportlane siiski loobub võistlemisest. Et kivikesed ja samet niisama tolmu ei koguks, soovitas Katrin oma väga heas vormis sportlikule pereliikmele ja sõbrannale, et too võiks hakata võistlemas käima. "Ütlesin, et sina lähed lavale ja mina teen sulle bikiinid," meenutas Katrin lauset, mis andis kahe naise elule vunki juurde. Sõbranna on praeguseks edukalt laval käinud ja Katrinile tuleb fitnessisportlaste tellimusi järjest juurde. "Lendasin suure hurraaga peale, aga see on olnud üks korralik teekond," tunnistas disainer.