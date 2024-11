Galerii: spordihall on võistluste tarbeks kilesse mähitud

Täna Rakvere spordihallis toimuvate Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistluste tarbeks on sporditempel seest kilesse mähitud. Selleks, et pruuniks võõbatud sportlased inventari ega seinu ära ei määriks. Spreipäevitus on omaette teadus ning lavale minekuks valmistuv sportlane kaetakse mitme kihiga, et laval võimalikult ilus välja näha.