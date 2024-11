Riigigümnaasiumis toimus vaimse tervise päev

MTÜ Peaasi esindaja Kadi Parve tõi loengus välja enesehoiu põhitõed, mis aitavad vaimset tervist hoida. "On viis valdkonda, mille abil saame ise oma vaimse tervise tasakaalu mõjutada," avaldas Parve loengus.

Nendeks tähtsateks aspektideks on head suhted, meeldivad emotsioonid, piisav uni ja puhkamine, regulaarne tasakaalustatud toit ja liikumine. Need on hea vaimse tervise alustalad.