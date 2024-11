Merli Milvaste teekond sai alguse bikiinidest

Viis aastat tagasi läks Merli Milvaste tööle Maarjamaa hariduskolleegiumisse ning üks sealne kolleeg soovis koos temaga koos trenni hakata tegema. Kuna Merlil on kodus sisse seatud oma jõusaal, hakkasidki naised kahekesti oma lõbuks treenima. Möödunud suvel tekkis Merlil mõte ennast proovile panna ja fitnessispordis võistelda. Kuna tegusal naisel on kolm töökohta ja pere, leidis ta, et võistlusteks valmistumine ei mahu siiski tema päevakavva.