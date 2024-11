Kütmise kuldreeglid: kuidas hoida kodu sooja ja turvalisena

Möödunud aastal sai küttesüsteemidest alguse 77 kodutulekahju. Näiteks on põleng tekkinud mõne konstruktsioonivea tõttu või on korstnas süttinud tahm. Tuli on lahti pääsenud ka kuuma tuha tõttu. Lisaks tõi 2024. aasta võrdlemisi külm algus kaasa väga palju tahmapõlenguid. Järelikult olid korstnad õigel ajal hooldamata või vajanuks nad tihedama kütmise tõttu senisest sagedasemat hooldust.