Bauroc AS-i koduturg on terve Baltikum

Lisaks poorbetoonile toodetakse Leedus asuvas tehases silikaatplokke ja telliseid. Poorbetoontooteid müüakse Balti- ja Põhjamaades, Islandil, Poolas, Saksamaal ja Šveitsis kaubamärkide bauroc ja roclite all. Silikaattooteid müüakse silroci kaubamärgi all.

Poorbetoon on poorse struktuuriga mineraalsel toorainel põhinev kerge tugev kivimaterjal, mis on rahvusvaheliselt tuntud kui autoclaved aerated concrete ehk AAC. Poorbetooni valmistamise peamisteks tooraineteks on liiv, tsement, lubi ja kips ning need tulevad kõik Lääne-Virumaalt. Liiva kaevandab ettevõte enda liivakarjäärist Toolsel, tsemendi tarnib Kundas asuv Heidelberg Materials Kunda AS, kust ostetakse ka kipsikivi. Lubi tuleb Nordkalk AS-ist Rakkest. Samuti asub Lääne-Virumaal armeeritud sillustele karkasse tarniv Rakiste Tehas.