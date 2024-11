iitlile «Lääne-Virumaa aasta ettevõte 2024» nomineeritud Rakvere lihakombinaat on tegutsenud juba 34 aastat. Sellest, kuidas tehas rajati plaaniga toita ära siia kanti tulevad fosforiidikaevurid ja kuidas ettevõtte projekteerisid-ehitasid soomlased, on pikalt-laialt juba varem kirjutatud. Kuidas läheb aga suurde Maag Eesti AS-i kontserni kuuluval ettevõttel praegu? On see ikka läänevirumaine või väike mutter Maagi suures masinavärgis?