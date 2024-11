Aasta turismiedendaja seob kokku ajaloolise mõisakompleksi ja modernsed lahendused

Esmane kirjalik viide Vihula Mõisa kohta pärineb 1501. aastast. Tänaseks on looduskaunis paigas asuvas mõisas säilinud üle 20 mitmest eri ajastust hoone. Renoveeritud mõisakompleksi kuuluvad luksuslik spaahotell, pererestoran, ujula -ja saunakeskus. 2020. aastal Euroopa parima ajaloolise hotelli tiitli pälvinud mõisahotell kannab muuhulgas Rohelise Võtme keskkonnamärki, mis tähendab, et hotelli igapäevatöös pööratakse tavalisest rohkem tähelepanu keskkonnasõbralikkusele. Vihula mõisa tegevjuht Heigo Vare nendib, et antud märgist tuleb uuendada igaaastaselt ning tingimused selleks on võrdlemisi ranged. "Hea meel on, et oleme järjepidevalt neile kriteeriumitele vastanud."