Ahjuliha prantsuspärases piprakastmes ehk sauce au poivre otse Matsimokast

Ahjuliha prantsuspärases piprakastmes on valmistatud Eestis kasvatatud sea kaelakarbonaadist. Toote teeb eriliseks Prantsuse originaalretsepti järgi keedetud kaste, mille koostises on olulisel kohal Matsimoka naturaalne puljong. Nagu ikka, on uus toode vendade Sten ja Jan Inno looming.

«Idee tuli kodust,» ütles Sten Inno. «Liha saab ahju panna, see on lihtne, aga Prantsuse piprakastme keetmine on kahepäevane töö. Kui tootmises teha suurem ports korraga, on see lihtsam. Ja meil on kõik eeldused selleks olemas, et kastmeid toota.»