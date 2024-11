Raamatukogus saab kurssi tervishoiuteenustega

Juttu tuleb sellest, mis on esmatasandi arstiabi ja mis on eriarstiabi, millised on patsientide vabadused tervishoiuteenuste osutaja valikul või kuidas käib haiglate vahel valimine ja liikumine. Kõneldakse, millised õigused on patsiendil ja tema lähedastel. Juttu tuleb sellestki, millistel juhtude peaks pöörduma EMO-sse, ja e-konsultatsioonide erinevatest viisidest.