Lastega töötavate inimeste tausta tuleb kontrollida

Kui tänavu augustis tehti ligi 1700 päringut, septembris veidi üle 1000 päringu ja oktoobris 971 päringut, siis möödunud aastatel olid need näitajad vastavalt 1334, 548 ning 334 päringut. Kolme möödunud kuu peale on tulnud päringutele 24 vastust, et inimese taust ei ole lapsega töötamiseks sobilik. Selle tulemuse hulgas võivad olla ka vastused korduvatele päringutele, kuna võis juhtuda, et kellegi kohta tehti mitu päringut.

Lastega töötamise piirang on mõeldud selleks, et kutsealadele, kus lastega kokku puututakse, ei pääseks töötama inimesed, kes võivad neid ohustad, keda on karistatud raskete kuritegude eest või kes on sundravile määratud. Seda näiteks inimkaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud kuritegude eest. Nende süütegude puhul on lastega töötamise piirang eluaegne.