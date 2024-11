Maakonna väiketootjad pälvisid parimate Eesti jookide valimisel auhindu

Moe tegevjuhi Liisa Luhaste sõnul sai sama džinn juba eelmisel aastal võidu ning on nüüd kahel aastal parima tiitli koju toonud. Kas sama toode läheb ka kolmandat aastat järjest konkursile, Luhaste veel ei tea. Aega otsustada on.

"Meil on hea meel, et aastast aastasse õnnestub märke toodetele korjata. See näitab, et toodame kvaliteetset kaupa," jäi Moe tegevjuht autasudega rahule.

Pereettevõtte Vinkymon eestvedaja Rando Vink tunnistas, et temagi on auhinnasaagiga rahul. "Tegemist oli pimetestiga, seda ausam on võistlus," ütles ta. "Eesti joogitootjate tase on hea, oskusi ja teadmisi jagub," jagas Vink ka konkurentidele kiidusõnu. Vinkymoni toodetest tõstis ta esile ebaküdoonia jõululimonaadi, mis sel konkursil küll ei osalenud, kuid mida tasub pühade eel proovida. "See läheb ainult Coopi müüki," nimetas Vink.