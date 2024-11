Tamsalu õpilane inspireeris eakaaslasi juttudega oma kultuurist

Sel aastal on noorsootöönädala teemaks «Erinevus rikastab» ning selle fookuses on mitmekesisus, erinevuste aktsepteerimine ja kultuuririkkuse väärtustamine. Sealt tekkiski Tamsalu kooli huvijuhil Triin Konradil mõte, et võiks kooli kutsuda mõne noore enda kultuurist rääkima ja oma riiki lähemalt tutvustama.

«Minu mõte oligi see, et see võiks olla noorelt noorele. Igasuguseid loenguid, kus täiskasvanud inimene räägib tarka juttu, on niivõrd palju. Lisaks on lastel huvitavam, kui eakaaslane räägib oma kogemustest,» kõneles Triin Konrad. Ta otsis enda tutvusringkonnast ja ühendust võeti ka Vao pagulaskeskusega, kuid sobivat esinejat ei leitud. Nii tekkiski mõte, et äkki saadakse esineja koolipere hulgast, ning tänu õpilasesindusele leiti mõned päevad enne üritust kooliõpilane Emily.