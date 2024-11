Juhtkiri: talveks tuleb valmis olla

Et äkki sel aastal ei keskenduta selgitusele, miks ei jõuta lund lükata, vaid tõepoolest suudetakse sellega hakkama saada nii, et hommikul pääsevad inimesed tööle, lapsed kooli ja lasteaeda. Kui on võetud kohustus ja saadud selle täitmiseks raha, siis on kodanikel põhjust eeldada, et lumi saab koristatud. Ja kui lumelükkajatel on probleeme, siis on mõistlik neist kõnelda, sest inimeste suhtumine on lahkem ja mõistvam, kui nendega tekkinud takistustest rääkida või häda korral neid koguni ATV või lumelabidaga appi kutsuda.