Repliik: karumõmm ajas pillima

Tunnistasin, et kodus ajab riidekapp tegelikult niigi üle. Ta jagas kohe head nippi. Täpselt nii mitmest asjast kapis tuleb loobuda, mitme uue riidehilbuga koju lähed. See on hea nipp, mis jääb tulevikuks, kuna sel korral veeretasin näppude vahel küll üht ja teist asja, kuid ühtegi polnud nii palju tarvis, et oleks ostu pidanud tegema.