Pensionid, hooldereform ja toetused – olulisim vanemaealiste heaolus

Viimaste aastate üks eesmärke sotsiaalkaitses on olnud panustada vanema­ealiste heaollu ning hea meel on tõdeda, et kõikide viimaste valitsustega on sellest ka kinni peetud. Reformierakonnale oli oluline ka järgmise aasta eelarvet koostades silmas pidada, et pensionide indekseerimine jätkuks. Vaatamata sellele, et poliitilisel võitlusareenil kõlas ettepanekuid kokkuhoid ka sinna suunata.