Maakonna omavalitsused on lume lükkamiseks valmis

Rakvere linnas tehakse lume- ja libedustõrjet vastavalt ilmale. Sõiduteid on 95 kilomeetrit, neid hoiab sõidukorras AS Raktoom. Parklaid, väljakuid, kõnni- ja kergliiklusteid on 100 kilomeetrit, nendega tegeleb OÜ Rasato. Osal tänavatel algab lume lükkamine juba siis, kui kohev lumi on kolm sentimeetrit ning sulalumi kaks sentimeetrit paks.