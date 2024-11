Möödunud aasta andmetest selgus, et mehed elavad tervena 56,4 aastat ning naised 59,5 aastat. „Nii meeste kui naiste puhul on tervena elatud aastate arv võrreldes 2022. aastaga mõnevõrra vähenenud,“ tõdes statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika tiimijuht Terje Trasberg.

Olgugi et mehed moodustavad rahvastikust 47 protsenti, on alla 50-aastaste eestimaalaste seas mehi isegi rohkem kui naisi, täpsemalt 51 protsenti. „Põhjused peituvad selles, et poisse sünnib aastas mõnevõrra rohkem kui tüdrukuid, kuid meeste eluiga on naiste omast siiski lühem,“ ütles Trasberg.