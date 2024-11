Sel aastal on põhipalkasid tõstetud 64 protsendil küsitluses osalenud organisatsioonides, mida on kümnendiku võrra vähem kui 2023. ja 2022. aastal. Eelmise aastaga võrreldes on vähem ka neid organisatsioone, kus põhipalkade tõus puudutas kõiki töötajaid. Samuti on palkade tõus olnud kahe eelmise aastaga võrreldes tagasihoidlikum ja jääb enamasti 5–6 protsendi piiresse.