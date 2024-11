Plaanitav tööaja muudatus võtab päästjatelt viimasegi motivatsiooni väikese palga eest tööd teha

Rakvere päästekomando kuulub kolmandasse kategooriasse ja sealsete päästjate keskmine netosissetulek on 1400 eurot. Teise kategooriasse kuuluvad Tapa, Kunda ja Väike-Maarja komando ja seal on keskmine palk Rakvere päästekomando ametiühingu usaldusisiku Siim Säde sõnul isegi väiksem kui mainitud 1400 eurot.

​Vaatamata päästjate suurele missioonitundele pole 1400-eurone palk see, mis neid ametis hoiab. On avalik saladus, et boonuseks peetakse 24-tunniseid vahetusi ja nendega kaasnevat kuut kuni kaheksat tööpäeva kuus. Selline töökorraldus võimaldab päästjatöö kõrvalt pidada ka teist ametikohta. Siim Säde sõnul on näiteks Rakvere komandos vaid kümme protsenti päästjatest sellised, kellele päästjaamet on ainuke.