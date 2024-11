Ain Küti raamatusarja põhjal valminud filmisarja avaosa esilinastub PÖFFil

“Von Fock” põimib värvikalt kokku 19. sajandi ajastudraama ja parimatele krimisarjadele omase pinevuse. Ain Küti raamatute sarja “Sagadi paruni mõrvalood” põhjal valminud sari on filmitud Eestis, Lätis ja Itaalias, sarja režisöör on Arun Tamm. Mõisamüsteeriumi kandvate tegelaste rollis on Priit Pius, Aurora Ruffino ja Sten Karpov, nende kõrval teevad sarjas kaasa paljud Eesti tippnäitlejad.