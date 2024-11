Kas ikka tead, millised rehvid enam talverehvideks ei kõlba?

„Õigete rehvide valimine on ohutuse ja teel püsimise seisukohalt ülimalt oluline. Samuti on see tähtis ka kindlustusjuhtumite puhul. Näiteks, kui toimub õnnetus ja seejärel selgub, et sõiduki all olid valed rehvid või need olid lubatust rohkem kulunud, siis võib kindlustus vähendada kahjuhüvitist või ka keelduda kahjude kompenseerimisest ning võib ka politseilt trahvi saada,“ selgitas Balcia sõidukite kindlustuste tootejuht Timo Semjonov. „Muidugi peaks korrektse rehvi valimise ajendiks olema ikkagi iseenda ja teiste sõitjate ohutus, mitte trahvi saamise kartus.“

Talverehvide puhul on oluline jälgida, et rehvi küljel oleks kindlasti märge, et tegemist on talverehviga. Selleks on mäetippudega ja lumehelbega kujutis ehk 3PMSF märgistus. „Siin on oluline meeles pidada, et kaks aastat tagasi hakkas kehtima uus nõue, mille järgi liigituvad Eestis talverehvide alla üksnes mäetippude ja lumehelbega märgistusega rehvid. Varasemalt sobisid ka M+S (Mud and Snow) märgistusega rehvid, kuid nüüd need Eestis talverehvide alla ei liigitu,“ märkis Semjonov. „Oleme näinud, et nii mõnelegi autojuhile tuleb see siiani üllatava informatsioonina.“

Erand kehtib nendele maastikurehvidega sõidukitele, mille rehvid on omakorda märgistatud sümboliga POR. Sellistel rehvidel pole tarvilik mäetipu ja lumehelbega sümboli olemasolu.

Balcia sõidukite kindlustuste tootejuht selgitas, et M+S nimi, Mud and Snow, küll justkui viitab, et tegemist on talverehviga, kuid siiski pole see mõeldud Eesti talvede jaoks. „See on valmistatud kõvemast rehvisegust ning külmemate kraadidega jääb see jäigaks ning selle teel pidamine ei ole enam nii hea. Need rehvid on rohkem mõeldud lõuna poole jäävate riikide talve,“ märkis Semjonov.

Talverehvidel peab kindlasti olema miinimum mustri sügavus 3 mm. Kui alustada talvehooaega rehvidega, mille mustri sügavus jääb napilt üle 3 mm, siis tuleks juba arvestada uute rehvide ostmisega. „Kõige käepärasem on mustri sügavust kontrollida müntidega. 1-eurose mündi välimine teist värvi äär on täpselt 3 mm. 2-eurosel mündil on välimine teist värvi äär 4 mm paks. Ehk münt tuleks panna rehvi kõige kulunuma koha soonde ja kui 1-eurose mündi välimine kollakamat värvi serv on näha, siis tuleb kindlasti rehv välja vahetada,“ lausus Semjonov.