Neljapäeval jätkub lörtsi- ja lumesadu

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, hommiku poole sisemaal ka lund. Ida-Eestis puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eestis edela- ja läänetuul, saartel ka loodetuul 6–13, puhanguti kuni 18, rannikul 11–18, puhanguti kuni 26 m/s, hommikul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on –1 kuni +2 kraadi, rannikul on kuni 4 kraadi sooja.