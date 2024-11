Vinni ujulas võis näha päästevestidega naiskodukaitsjaid

"Naised, kes vabatahtlikult panustavad oma aega riigikaitsesse, ühinevad naiskodukaitsega," avaldas koolituse üks korraldaja Sirje Eirand ja jätkas, et veeohutusteemasid ei ole naiskodukaitses varem käsitletud. Organisatsiooniga liitunud ujumistreener leidis, et just see on teema, milles ta saaks naiskodukaitsele omalt poolt midagi tagasi anda. "Naiskodukaitses on tohutu tarkuse baas, naised on põnevad," selgitas ta.