Aeg esitada kandidaate aasta teo konkursile

Et aasta teo tiitli laureaate ja nominente saaks veebruari alguses väärikalt tunnustada, kutsuvad ajaleht Virumaa Teataja ja VIROL kõiki üles hiljemalt 8. detsembriks (kaasa arvatud) kandidaate esitama. Selleks tuleb saata kiri, kus on märgitud tunnustust vääriv tegu ja põhjus, miks tuleks seda esile tõsta, samuti tegija nimi ja kontakt­andmed, e-posti aadressil eva.samolberg@virumaateataja.ee. Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid ja asutused.

Aasta teo valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest: eriline edu; vajalik ja kordaläinud suurüritus; oluline ehitis või loominguline saavutus; paik või asi, mida võib pidada 2024. aasta märgiks. Aasta teo tiitli vääriline on tegu või üritus, millest räägitakse ka tulevikus kui märgist kodukülas, -vallas, -linnas, -maakonnas.

Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolbergi sõnul on maakondlik aasta teo konkurss alati see, kuhu esitatavatest kandidaatidest puudust ei ole. «Põnevaid ettevõtmisi on aasta jooksul maakonda mahtunud tublisti. On see siis olnud mõni kontsert, spordiüritus, mõni tore algatus, märkamist ja äramärkimist väärib tegu igal juhul,» kõneles Samolberg.