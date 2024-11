Kiri: veel kord malest ja seksist

Tänavu 17. novembril ilmus portaalis Elu24 pommuudis «Maleklubi treener Tõnu Kalvet kutsus turniirile noore naise ja hakkas seejärel talle siivutuid sõnumeid saatma». Nimetatud isik on minust kaks aastat vanem. Oleme olnud sõbrad kolmkümmend aastat. Meid on liitnud huvi male, ühiskonna, ajakirjanduse, tõlkimise ja Ungari vastu. Kolmteist aastat tagasi olime noored isad. Mäletan kaunist kevadpäeva Kose lähistel Nõraval, kus meie kolmeaastased tütred koos mängisid. Praegu näeme neid harva.

Viiekümnendate eluaastate esimene pool peaks olema terve ja haritud mehe elus ilus aeg: testosterooni tase ja voodivõimekus on küll langenud, kuid vaimsed võimed on tipus. Igatsus naise läheduse järele pole siiski kadunud, vaid võibolla isegi suurenenud. Kaaslast leida peaks olema lihtsam kui kahekümneselt, sest kogemusi on rohkem ja parajas vanuses vabu (enamasti lahutatud) daame