Repliik: jälle tuli talv ootamatult

Ja ikka juhtub. 19-aastane noormees sai liikluses surma. Kahju. Aga tema autol olid all nõuetele mittevastavad rehvid ja vähemalt esialgsetel andmetel oli just tema juhitud Citroën Berlingo see, mis kaldus vastassuunavööndisse.

Nii sündmuse kajastamiseks õnnetuskohale sõites kui ka sealt tagasi tulles nägime maanteel «uisutamas» mitut autot, mis liikusid kiirusega 40–50 km/h. Selge see, et neil olid kõigele vaatamata all suverehvid. Nende taha moodustusid kolonnid ja hakati üritama möödasõite, mis teele kogunenud vaalude tõttu olid tõesti ohtlikud. «Miks te ronite liiklusesse, kui teie auto rehvid ei vasta oludele!» võib ju kärkida. Samas võib sõit olla siiski möödapääsmatu, kõiki asju ei saa ajada liinibussi või taksoga. Pigem on kohane küsimus: miks te jätate möödapääsmatu toimingu ehk rehvivahetuse viimasele minutile? Talv ju tuleb nagunii, me kõik teame seda.