Kelle käes on tegelik võim?

Sellisel teemal pidas Hõbeakadeemia sügissemestril loengu meediaekspert Raul Rebane. Oli väga huvitav kohtumine. Esineja jagas saaliga oma mõtteid ja tundeid ning illustreeris juttu emotsionaalsete slaididega. Oli võimalus kaasa ja ise edasi mõelda. Kohe alguses ütles esineja, et iga riigi ja rahva kõige suurem rikkus on inimesed, kes armastavad oma maad ja rahvast. Kogu järgnev loeng oli kinnituseks sellele, et Raul Rebane armastab Eestit ja on uhke oma Virumaa juurte üle.