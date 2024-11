Näitemängupäev üllatas rohke publikuga

«Väga tore, et meil on olemas harrastustrupid, kes tahavad ja julgevad osaleda sellisel üritusel,» ütles Reet Tominga näitemängupäeva korraldanud Sõmeru näitetrupist. «Meie maakonna harrastusteatrid on hea ja ühtlase tasemega, mida tõestas ka seekordne päev.» Eriti toredaks üllatuseks oli Tominga sõnul rohke publik, kes ei peljanud tulla harrastusteatreid vaatama ja neile kaasa elama.